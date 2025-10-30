Dopo una stagione in costante crescita, Lorenzo Germani chiude il 2025 con sensazioni molto positive. Il 23enne corridore della Groupama-FDJ ha mostrato maturità e continuità, culminate con una prova convincente alla Veneto Classic, dove ha corso con grande determinazione, dimostrando di poter ambire a traguardi importanti. Germani guarda già al futuro con entusiasmo e fiducia, consapevole del proprio percorso e del valore dell’esperienza accumulata tra i professionisti. Hai raggiunto la tua miglior condizione proprio sul finire di stagione: sei soddisfatto nel complesso di questo 2025? “Sì, sono soddisfatto perché sono riuscito a mantenere una buona regolarità durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Germani: “In Italia mancano opportunità di calendario e di crescita. Consapevolezza diversa dopo la Veneto Classic”