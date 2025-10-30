Lorenzo Finn correrà ancora tra gli U23 nel 2026 Obiettivo corse a tappe con Giro NextGen e Tour de l’Avenir

Lorenzo Finn si prepara a vivere un altro anno tra gli Under 23 nel 2026, proseguendo un percorso che lo ha già visto tra i protagonisti assoluti della categoria. Nella prossima stagione il ligure si presenterà al via di ogni gara con la maglia iridata sulle spalle, conquistata a settembre in Rwanda, andando a bissare il successo ai Mondiali che aveva ottenuto l'anno prima in Svizzera tra gli junior. L'obiettivo è quello di crescere in maglia Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ancora prima del grande passo tra i grandi. Non bruciare le tappe, migliorare alcune lacune e poi lanciarsi nel professionismo.

