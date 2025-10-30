L' ora del meriggio atto performativo dedicato a Pasolini in scena a Bari

Un atto di poesia, di corpo e di coscienza. A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il Teatro delle Bambole dedica al poeta e regista friulano «L’Ora del Meriggio», un nuovo lavoro scritto e diretto da Andrea Cramarossa, che sarà presentato in debutto nazionale sabato 1 novembre alle. 🔗 Leggi su Baritoday.it