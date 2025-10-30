L’operazione riscatto Lissone ricoperta d’asfalto | Paghiamo scelte passate Adesso si cambia rotta

Ormai da anni le amministrazioni cercano di remare in senso contrario, tutelando il verde rimasto e provando a ridurre i volumi edificabili nelle aree da riqualificare. Ma intanto il dato resta lì, implacabile ogni volta come una sentenza, frutto di un passato dall’edificazione a cuor leggero che ancora oggi la città sconta. E così pure quest’anno Ispra lo ha certificato: Lissone resta il Comune più cementificato nella provincia più urbanizzata l’Italia. Con il poco invidiabile record del 71,48% di territorio coperto e impermeabilizzato, la città è imbattuta a livello regionale, prima assoluta in Lombardia per superficie consumata, ma anche tra i primissimi a livello nazionale, dietro soltanto a 7 Comuni della Campania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

