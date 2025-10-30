L’operazione riscatto Lissone ricoperta d’asfalto | Paghiamo scelte passate Adesso si cambia rotta

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai da anni le amministrazioni cercano di remare in senso contrario, tutelando il verde rimasto e provando a ridurre i volumi edificabili nelle aree da riqualificare. Ma intanto il dato resta lì, implacabile ogni volta come una sentenza, frutto di un passato dall’edificazione a cuor leggero che ancora oggi la città sconta. E così pure quest’anno Ispra lo ha certificato: Lissone resta il Comune più cementificato nella provincia più urbanizzata l’Italia. Con il poco invidiabile record del 71,48% di territorio coperto e impermeabilizzato, la città è imbattuta a livello regionale, prima assoluta in Lombardia per superficie consumata, ma anche tra i primissimi a livello nazionale, dietro soltanto a 7 Comuni della Campania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217operazione riscatto lissone ricoperta d8217asfalto paghiamo scelte passate adesso si cambia rotta

© Ilgiorno.it - L’operazione riscatto. Lissone ricoperta d’asfalto: "Paghiamo scelte passate. Adesso si cambia rotta"

Approfondisci con queste news

l8217operazione riscatto lissone ricopertaL’operazione riscatto. Lissone ricoperta d’asfalto: "Paghiamo scelte passate. Adesso si cambia rotta" - La città al vertice in Lombardia e nei primissimi posti a livello nazionale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217operazione Riscatto Lissone Ricoperta