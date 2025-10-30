L' Onu | fare luce sul raid di polizia nelle favelas a Rio che ha provocato oltre 130 vittime

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un’indagine immediata sul raid della polizia a Rio de Janeiro, che ha provocato oltre 130 vittime, mentre la Commissione per i diritti umani della Camera dei deputati brasiliana ha inviato una richiesta formale affinché sia valutato l’arresto del governatore bolsonarista, Cláudio Castro (Pl), che ha promosso l'azione. L’esponente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'Onu: fare luce sul raid di polizia nelle favelas a Rio che ha provocato oltre 130 vittime - Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un'indagine immediata sul raid della polizia a Rio de Janeiro, che ha provocato

