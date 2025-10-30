L' Onu | fare luce sul raid di polizia nelle favelas a Rio che ha provocato oltre 130 vittime

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un’indagine immediata sul raid della polizia a Rio de Janeiro, che ha provocato oltre 130 vittime, mentre la Commissione per i diritti umani della Camera dei deputati brasiliana ha inviato una richiesta formale affinché sia valutato l’arresto del governatore bolsonarista, Cláudio Castro (Pl), che ha promosso l'azione. L’esponente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Onu: fare luce sul raid di polizia nelle favelas a Rio che ha provocato oltre 130 vittime

Altre letture consigliate

“Vomitava sangue e nessuno lo aiutava."Ho sentito le sue urla di dolore da fuori ma mi dicevano: ‘Fanno tutti così, non si preoccupi'”. Saranno le indagini della procura di Pesaro a fare luce sul decesso di Gianluca De Luca, pizzaiolo campano che lavorava a - facebook.com Vai su Facebook

L'Onu: fare luce sul raid di polizia nelle favelas a Rio che ha provocato oltre 130 vittime - Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un’indagine immediata sul raid della polizia a Rio de Janeiro, che ha provocato ... Secondo msn.com

Guerra Ucraina, raid russo contro Kharkiv e altri insediamenti della regione, 62 feriti. Kiev: «Mosca ha colpito un convoglio aiuti Onu» - Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo ... ilmattino.it scrive