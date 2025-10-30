L' omicidio di Nada Cella la pm | Ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco
Era il 1996 quando Nada Cella, segretaria 25enne del commercialista Marco Soracco, veniva uccisa nello studio del professionista a Chiavari. Adesso la vicenda potrebbe essere arrivata a una conclusione. La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, ex insegnante. 🔗 Leggi su Today.it
L'omicidio di Nada Cella, il pm chiede l'ergastolo per Cecere - La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari. Come scrive rainews.it
Delitto di Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco” - Le richieste della pm Gabriella Dotto al termine della requisitoria del processo. Scrive ilsecoloxix.it
Omicidio di Nada Cella, pm chiede ergastolo per Cecere - Ergastolo per l’ex insegnante e quattro anni per il commercialista Marco Soracco: così la Procura di Genova vuole chiudere il caso Cella. Scrive telenord.it