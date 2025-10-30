L' Olanda in bilico per il nuovo premier | è testa a testa tra il liberale Rob Jetten e l' esponente di estrema destra Wilders

30 ott 2025

È testa a testa combattuto fino all'ultimo scrutinio e dalle elezioni olandesi non arriva una conferma definitiva. Anche se per poche decine di migliaia di voti il partito centrista-liberale D66 di Rob Jetten ha la meglio sul Partito della Libertà (PVV), di estrema destra, guidato da Geert. 🔗 Leggi su Today.it

