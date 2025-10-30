L’occhiolino segreto di Google e Amazon a Israele | così il Progetto Nimbus ha blindato i dati archiviati da Tel Aviv

I colossi tecnologici statunitensi Google e Amazon hanno accettato di fornire servizi a Israele anche in caso di violazione dei termini di utilizzo da parte dello Stato ebraico e di notificare segretamente a Tel Aviv ogni eventuale ordine giudiziario che obbligasse le aziende a consegnare a un Paese estero i dati archiviati dagli enti israeliani sulle loro piattaforme cloud, eludendo di fatto i propri obblighi di legge. Nel 2021 i due giganti hanno firmato un contratto da 1,2 miliardi di dollari con il governo israeliano per fornire a Tel Aviv servizi avanzati di cloud computing e intelligenza artificiale, utilizzati durante i due anni della guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’”occhiolino” segreto di Google e Amazon a Israele: così il Progetto Nimbus ha “blindato” i dati archiviati da Tel Aviv

