Lobotka possibile rientro in campo contro il Como CorSport

Stanislav Lobotka potrebbe tornare in campo dopo circa tre settimane nel match contro il Como di sabato 1 novembre. Le condizioni di Lobotka. Come riportato dal Corriere dello Sport: “ Lobo, vittima di una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato in serie le partite con Torino, Psv Eindhoven in Champions, Inter e Lecce ma ora ha puntato il mirino sul mini ciclo ravvicinato Como, Eintracht. Due partite in quattro giorni al Maradona. Il graduale avvicinamento alla sfida contro Fabregas e i suoi talenti sta per cominciare e Lobotka sarà valutato giorno dopo giorno: la convocazione per sabato è possibile, quella per il martedì di coppa è scontata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lobotka, possibile rientro in campo contro il Como (CorSport)

