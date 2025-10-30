Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud Ecco la stretta di mano

(Agenzia Vista) Corea del Sud, 30 ottobre 2025 Si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si tratta del primo dal 2019. I due leader non hanno concesso nessuna conferenza stampa al termine del bilaterale WhiteHuose Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Ecco la stretta di mano

Contenuti che potrebbero interessarti

Eurocomunicazione. . Conferenza di pace al Senato: “Seminare la pace” Nel 60° anniversario della Nostra Aetate e a 39 anni dallo storico incontro di Assisi voluto da Papa Giovanni Paolo II, il Senato della Repubblica ospita la Conferenza di Pace “Seminare l - facebook.com Vai su Facebook

Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Ecco la stretta di mano - Si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Riporta ilgiornale.it

Incontro Storico tra Trump e Xi: Avanzamenti Significativi nelle Relazioni Commerciali Globali - L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, aprendo la strada a opportunità di cooperazione eco ... Scrive notizie.it

Trump e Xi, nuovo accordo commerciale ed energetico tra USA e Cina - In un incontro storico, il presidente americano Donald Trump ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando il forte rispetto reciproco tra le due nazioni e l'importanza ... msn.com scrive