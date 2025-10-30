Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud Ecco la stretta di mano

(Agenzia Vista) Corea del Sud, 30 ottobre 2025 Si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si tratta del primo dal 2019. I due leader non hanno concesso nessuna conferenza stampa al termine del bilaterale WhiteHuose Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

