Lo sport più seguito dagli italiani? Resta il calcio ma Sinner boom | è lo sportivo più amato

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il sondaggio del nuovo Osservatorio Sport di Excellera Intelligence, quasi un italiano su due parla di pallone. Nella classifica di gradimento seguono il tennis e la F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lo sport pi249 seguito dagli italiani resta il calcio ma sinner boom 232 lo sportivo pi249 amato

© Gazzetta.it - Lo sport più seguito dagli italiani? Resta il calcio ma... Sinner boom: è lo sportivo più amato

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sport Pi249 Seguito Italiani