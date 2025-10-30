Lo sport più seguito dagli italiani? Resta il calcio ma Sinner boom | è lo sportivo più amato
Secondo il sondaggio del nuovo Osservatorio Sport di Excellera Intelligence, quasi un italiano su due parla di pallone. Nella classifica di gradimento seguono il tennis e la F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
