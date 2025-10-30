Lo Spezia butta via una grande occasione Errore di Sarr il Padova strappa il pari
Spezia 1 Padova 1 SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski Jack; Vignali (86’ Candela), Nagy (81’ Cassata), Esposito (86’ Kouda), Beruatto (76’ Candelari), Aurelio, Di Serio (80’ Soleri), Lapadula. (A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Lorenzelli, Vlahovic). All. D’Angelo. PADOVA (3-5-2): Fortin; Perrotta, Sgarbi, Belli (74’ Faedo); Barreca, Di Maggio, Crisetig, Fusi (55’ Capelli), Favale (55’ Varas); Bortolussi, Lasagna. (A disp. Mouquet, Sorrentino, Seghetti, Ghiglione, Harder, Villa, Pastina, Tumiatti, Buonaiuto). All. Andreoletti. Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Mondin di Treviso e El Filali di Alessandria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
