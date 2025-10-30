Lo spaccio ' Luminoso' l' autoparco impenetrabile e il tariffario della droga | così è stato smantellato il box stupefacente
Una rete ben collaudata di soggetti dediti al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, in un box di un autoparco di San Severo, con tanto di tariffario appeso al muro e impianto di videosorveglianza, per controllare l'andirivieni di persone e scongiurare visite sgradite: è quanto hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
