lo shalimar finisce nei luoghi horror

La discoteca Shalimar finisce tra ‘ I luoghi dell’abbandono ’: una community di Facebook dove vengono postate le immagini di aree in disuso di tutto il mondo. E c’è anche lo Shalimar Club, la discoteca che per trent’anni è stata un fiore all’occhiello non solo della spiaggia di velluto, ma dell’intero Adriatico. Lo Shalimar Club è una delle 250 discoteche d’Italia presente nel libro ‘Dove andiamo a ballare questa sera?’, scritto dal ministro Gianni De Michelis nel 1988. L’ex discoteca Shalimar di Senigallia è stata venduta all’asta nel giugno 2022 per 715.500 euro, una cifra inferiore rispetto al prezzo di base d’asta iniziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

