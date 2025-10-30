Lo sfondo dell’app di Gemini diventa nero | il nuovo tema scuro è in rollout
Pare che Google abbia avviato il rollout del nuovo tema scuro con sfondo nero nell'app di Gemini per dispositivi Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Google Orologio integra Gemini: tutte le novità della versione 8.3 Google Clock 8.3 introduce meteo nel World Clock, sfondo solido per la sveglia e transizione da Google Assistant a Gemini. - facebook.com Vai su Facebook