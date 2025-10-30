lo scorre del tempo nelle vite degli abitanti di hotl

Sembrava assorta in qualcosa che l’aveva intristita, era come prigioniera di quel pensiero, qualunque esso fosse. Ci sono dei limiti, vero? E noi ci siamo arrivati al limite, disse Betty. Non so cosa possiamo fare. . Accontentati di ciò che hai e non te la prendere, dico. Qualcuno una volta l’ha detto a me. Fuori faceva ancora caldo, benché il sole avesse già iniziato ad abbassarsi verso ovest e nell’aria ci fossero le prime avvisaglie dell’autunno, quell’odore di polvere e foglie secche, quel senso di solitudine che arrivava ogni anno alla fine dell’estate. Prima di salire le scale e buttarsi a letto sfiniti, ciascuno nella propria stanza ai due lati del corridoio, confortati oppure no, demoralizzati oppure no, da ricordi e pensieri familiari logorati dal tempo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

