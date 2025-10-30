Lo scippatore nel parcheggio del supermercato che prende di mira l' anziana | arrestato

Monzatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era andata al supermercato a fare la spesa, poi arrivata nel parcheggio l’amara sorpresa. Un uomo - poi identificato in un 42enne peruviano clandestino e con una sfilza di reati alle spalle – tenta di scipparla. Ma viene fermato e arrestato dagli agenti della Volante.La segnalazione al 112Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Va al supermercato e prende calci e pugni i poliziotti: 24enne bloccato con il taser e arrestato - Un 24enne è stato arrestato per resistenza al parcheggio di un supermercato di Busto Arsizio (Varese). Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scippatore Parcheggio Supermercato Prende