Lo scippatore nel parcheggio del supermercato che prende di mira l' anziana | arrestato

Era andata al supermercato a fare la spesa, poi arrivata nel parcheggio l’amara sorpresa. Un uomo - poi identificato in un 42enne peruviano clandestino e con una sfilza di reati alle spalle – tenta di scipparla. Ma viene fermato e arrestato dagli agenti della Volante.La segnalazione al 112Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

