Lo scheletro di ragazza riemerge durante le riprese di una docuserie tv | cosa hanno scoperto gli archeologi
Roma, 30 ottobre 2025 – Durante le riprese di ‘Hidden Wonders’, la nuova serie di Channel 4 condotta da Sandi Toksvig, un gruppo di archeologi ha portato alla luce una scoperta macabra e del tutta inattesa: uno scheletro umano. Nel silenzio di un antico insediamento rurale nel Dorset, (vicino al Canale della Manica) attributo alla popolazione dei Durotrigi, è emerso lo scheletro di una ragazza, poco più che adolescente, deposta a faccia in giù. Un gesto che, nell’Età del Ferro britannica, non era affatto consueto. Tracce di violenza e di un funerale insolito. Come ha riportato ‘The Independent’ le analisi hanno rivelato segni di traumi su braccia e torace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
