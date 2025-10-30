Lo scandalo scommesse di Catanoso che sconvolge il calcio | tanti precedenti con il Lecco

Leccotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scandalo scommesse che ha portato mercoledì all'arresto dell'arbitro Luigi Catanoso tocca anche il territorio lecchese. Il fischietto della sezione di Reggio Calabria, finito agli arresti domiciliari nell'operazione "Penalty" della Procura reggina, aveva infatti diretto otto partite della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

