Lo aspettavamo per le firme sarà il nostra pilota Ma incidenti così non dovrebbero mai accadere | la rivelazione del padre di Simoncelli su Dettwiler

"Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà, perché noi siamo ottimisti – il nostro futuro pilota insieme a O'Gorman". Paolo Simoncelli – papà di Marco, pilota morto a novembre 2011 durante la gara di MotoGp a Sepang, in Malesia – ha rivelato che il team SIC58 Squadra Corse ha scelto Noah Dettwiler come pilota per il prossimo anno. Ed è una decisione presa già prima dell'incidente terribile che ha coinvolto lo svizzero nel weekend scorso, in Malesia, prima della gara di Moto3. "Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme, invece ora si trova ancora in Malesia dove la mano gelida del destino, a noi ha già mostrato la sua autorità, a superare con forza e coraggio due arresti cardiaci, la perdita della milza e tante altre difficoltà.

