Un nuovo colpo di scena scuote l’universo videoludico di Amazon: il chiacchierato MMO de Il Signore degli Anelli è stato cancellato, come rivelato da una ex-sviluppatrice della compagnia dopo i recenti licenziamenti di massa. A confermarlo è Ashleigh Amrine, ex-ingegnere di Amazon Games, che in un post su LinkedIn ha dichiarato di essere stata coinvolta nei tagli insieme ai colleghi di New World e al team impegnato nel progetto ispirato all’opera di Tolkien. La sua testimonianza, ripresa da varie testate internazionali, conferma ciò che molti temevano: il gioco è stato bruscamente interrotto prima di raggiungere una fase avanzata di sviluppo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - L’MMO de Il Signore degli Anelli di Amazon è stato cancellato, rivela una sviluppatrice licenziata