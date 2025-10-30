ll vero made in Lazio nasce a Rieti | ecco dove si produce il fiordilatte scelto dai pizzaioli romani

C’è un angolo del Lazio, lungo le sponde del fiume Velino, dove il latte diventa fiordilatte, bocconcini e ricotta con un sapore che racconta la genuinità della regione. Siamo a Rieti, cuore produttivo di Fattoria Latte Sano, azienda storica romana e oggi primo produttore di latte fresco nel Lazio. È qui che nasce il fiordilatte scelto da molti pizzaioli romani, realizzato nello stabilimento della Centrale del Latte di Rieti (C.La.R.), dove tutta la lavorazione avviene “in casa”: dalla raccolta del latte alla trasformazione, fino al confezionamento. Lo stabilimento reatino rappresenta un caso unico in regione: la filiera è interamente laziale. 🔗 Leggi su Funweek.it