Livigno cuore pulsante dell’Olimpiadi | il presidente del Coni in visita ai cantieri

Dopo la giornata altamente simbolica del “meno 100” ai Giochi Olimpici del 2026, festeggiata ieri su tutto il territorio nazionale, a Livigno l’atmosfera si fa immediatamente più carica di energia e di significato, dando particolare lustro al primo dei cento giorni che ci separano dall’accensione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In diretta da Livigno, guardate che spettacolo! Meravigliosa nevicata con fiocchi di neve come batuffoli, che magia l'atmosfera nel cuore della notte..

Livigno, la neve è tornata: atmosfera magica nel cuore dell'Alta Valtellina

