Livigno cuore pulsante dell’Olimpiadi | il presidente del Coni in visita ai cantieri

Sondriotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la giornata altamente simbolica del “meno 100” ai Giochi Olimpici del 2026, festeggiata ieri su tutto il territorio nazionale, a Livigno l’atmosfera si fa immediatamente più carica di energia e di significato, dando particolare lustro al primo dei cento giorni che ci separano dall’accensione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Blondie, addio a Clem Burke, batterista e "cuore pulsante" della band fin dal 1975. Aveva 70 anni - Era entrato nei Blondie nel 1975, rispondendo a un annuncio pubblicato sul Village Voice e ci è rimasto fino allo scioglimento della band nel 1982, suonando in tutti i dischi, a partire da quello di ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Livigno Cuore Pulsante Dell8217olimpiadi