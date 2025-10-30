Livia Tellus Alessandro Savoia è il nuovo direttore generale L' utile supera i 5 milioni di euro
Ricavi di gruppo per quasi 75 milioni di euro, una redditività che sfiora gli 8 milioni e un utile d’esercizio pari a 8 milioni 883mila euro, in crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. Questi i risultati gestionali conseguiti da Livia Tellus Romagna Holding nel corso dell’esercizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Livia Tellus, utile netto oltre i 5 milioni a giugno 2025 - Ricavi di gruppo per quasi 75 milioni di euro, una redditività che sfiora gli 8 milioni e un utile d’esercizio pari a 8 milioni 883mila euro, in ... Segnala corriereromagna.it
"Livia Tellus, saltata l’assemblea. Il Comune in crisi con le nomine?" - Il Comune di Forlì manca all'assemblea di Livia Tellus, causando il rinvio del rinnovo del consiglio di amministrazione. ilrestodelcarlino.it scrive
"Livia Tellus, compensi legittimi" - Presenti i tre imputati: l’ex sindaco di centrosinistra Davide Drei (in carica fino all’elezione di Gian Luca Zattini, giugno ... Riporta ilrestodelcarlino.it