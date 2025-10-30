Liverpool sfottuto persino dai tifosi di San Marino | Per favore giocate contro di noi

Dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa di Lega e una sola vittoria nelle ultime sette partite ufficiali, Arne Slot è finito sotto la lente d’ingrandimento al Liverpool. La situazione è così grave che perfino l’ultima squadra del ranking Fifa si permette di sfotterli. Il Sun ha già ipotizzato un suo possibile esonero dopo il pesante 0-3 contro il Crystal Palace. Liverpool, da campione a zimbello. Non sono mancati neppure gli sfottò. Lo racconta Der Spiegel: « Per favore, giocate contro di noi», ha scritto su X un popolare account dei tifosi della nazionale di San Marino, ultima nel ranking Fifa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

