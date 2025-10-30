Liverpool deriso dai suoi stessi tifosi che urlano a Slot | Ti stai facendo esonerare Athletic
Il Liverpool ha perso 3-0 contro il Crystal Palace in casa, in Carabao Cup. E’ la quinta partita nelle ultime sei che i Reds perdono. Liverpool in crisi, perde 3-0 contro il Crystal Palace in Carabao Cup. The Athletic scrive: “Mentre la pioggia si abbatteva su Anfield e i sedili si svuotavano molto prima della fine del match, il suono prevalente all’interno dello stadio era quello dei tifosi del Crystal Palace che festeggiavano la terza vittoria stagionale sul Liverpool. È stato un netto contrasto con questo periodo l’anno scorso, quando i campioni della Premier League erano in piena corsa al titolo e Arne Slot stava ricevendo plausi per il modo in cui aveva la sua squadra in competizione su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
