Anfield si prepara a una sfida ad alto ritmo: Liverpool e Aston Villa arrivano con idee chiare — pressing coordinato e ampiezza per i Reds, transizioni verticali e aggressività posizionale per i Villans. Dettagli cruciali: gestione della prima uscita, coperture sugli half-spaces e qualità sull’ultimo passaggio. Stato di forma in pillole. Liverpool: costruzione dal basso con terzini protagonisti, mezzali che attaccano l’area e riaggressione feroce nei 5–6? post-perdita. Pericoloso sui cambi lato e sui cross tesi verso il secondo palo.. Aston Villa: blocco medio compatto, linee strette e ripartenze rapide; forte impatto degli esterni in conduzione e del centravanti negli attacchi in profondità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Liverpool–Aston Villa: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico