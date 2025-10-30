LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | vince Bakhtari l’azzurro Mangione esce agli ottavi di finale!

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30 Dopo l’eliminazione nella notte di Frassica nei sedicesimi di finale nei -53 kg femminili, anche Mangione saluta la competizione perdendo 1-2 contro l’iraniano Bakhtari. Manca un secondo e siamo 4-4, ma purtroppo al gong del terzo round è la luce rossa di Bakhtari che si illumina: l’iraniano passa per il maggior numero di colpi minori inflitti all’avversario. Altro gam-jeom dell’iraniano, 2-4! Primo gam-jeom del round per Bakhtari, 1-4 con l’iraniano in vantaggio. Altro gam-jeom, siamo 0-4. Gam-jeom per Mangione, 0-3 per l’iraniano. Mancano 40”. Bakhtari trova il calcio dello 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

live taekwondo mondiali 2025 in diretta vince bakhtari l8217azzurro mangione esce agli ottavi di finale

© Oasport.it - LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: vince Bakhtari, l’azzurro Mangione esce agli ottavi di finale!

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna un acuto con Mangione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE dell'ultima giornata dei ... Come scrive oasport.it

live taekwondo mondiali 2025Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 30 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Settima e ultima giornata di gare a Wuxi per i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione valevole come prima rassegna ... Segnala oasport.it

Mondiali taekwondo: Dell'Aquila eliminato ai sedicesimi - Si ferma quasi subito il cammino di Vito Dell'Aquila ai Mondiali di taekwondo in corso a Wuxi, in Cina. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Live Taekwondo Mondiali 2025