LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | vince Bakhtari l’azzurro Mangione esce agli ottavi di finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30 Dopo l’eliminazione nella notte di Frassica nei sedicesimi di finale nei -53 kg femminili, anche Mangione saluta la competizione perdendo 1-2 contro l’iraniano Bakhtari. Manca un secondo e siamo 4-4, ma purtroppo al gong del terzo round è la luce rossa di Bakhtari che si illumina: l’iraniano passa per il maggior numero di colpi minori inflitti all’avversario. Altro gam-jeom dell’iraniano, 2-4! Primo gam-jeom del round per Bakhtari, 1-4 con l’iraniano in vantaggio. Altro gam-jeom, siamo 0-4. Gam-jeom per Mangione, 0-3 per l’iraniano. Mancano 40”. Bakhtari trova il calcio dello 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
