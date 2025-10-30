LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco Mangione in campo con Bakhtari per gli ottavi di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 Gli arbitri entrano in campo, mancando solo le atlete. 7.55 In attesa del match di Mangione, seguiremo chi precederà l’incontro del nostro azzurro: occhi su Perez Parrado e Su! 7.53 Si accendono i tabelloni sui cinque Court che verranno usati per le sfide. 7.50 Mancano circa dieci minuti all’inizio degli ottavi di finale! Intanto, il pubblico di Wuxi prende posto per quello che è uno degli appuntamenti più importanti del mondo delle arti marziali. 7.47 L’inizio della sfida tra Mangione e Bakhtari è prevista per le 8.12: staremo a vedere se l’orario verrà rispettato ma tutto dipende dall’ottavo di finale femminile appena citato. 🔗 Leggi su Oasport.it

