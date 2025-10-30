LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Mangione sfida Bakhtiari per un posto nei quarti di finale Frassica out ai sedicesimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.47 L’inizio della sfida tra Mangione e Bakhtari è prevista per le 8.12: staremo a vedere se l’orario verrà rispettato ma tutto dipende dall’ottavo di finale femminile appena citato. 7.44 Alle 8.00 saranno gli ottavi di finale del -53 kg femminile a dare il via alla giornata, successivamente ci saranno gli ottavi dei -74 kg maschili con Mangione che sarà impegnato sul tatami numero 4, dopo il match tra la spagnola Alma Maria Perez Parrado e la rappresentante di Tapei Po-ya Su. 7.42 L’azzurro sfiderà l’iraniano Bakhtari negli ottavi di finale dopo che ha sorpreso tutto battendo lo spagnolo campione del Mondo nel 2022 e d’Europa nel 2024 Barrera. 🔗 Leggi su Oasport.it

