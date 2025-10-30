LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia sogna un acuto con Mangione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo 2025, i quali si stanno disputando a Wuxi, in Cina. Per ora, la spedizione dell’ Italia ci ha regalato una sola medaglia, quella d’argento conquistata da Simone Alessio nei -87 kg, dopo che l’azzurro aveva conquistato quella di bronzo nei -80 kg, ai giochi olimpici di Parigi. Nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo, andranno in scena le gare di categoria -53 kg femminili e -74 kg maschili. Per quanto riguarda la prima categoria, l’Italia sarà rappresentata da Anna Frassica che esordirà nei trentaduesimi di finale contro la nazionale ghanese Eunice Omolara Adedapo, che affronterà intorno alle 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 30 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara
LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vito Dell'Aquila eliminato ai sedicesimi
Mondiali taekwondo: Dell'Aquila eliminato ai sedicesimi - Si ferma quasi subito il cammino di Vito Dell'Aquila ai Mondiali di taekwondo in corso a Wuxi, in Cina.