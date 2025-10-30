LIVE Sonego-Medvedev ATP Parigi 2025 in DIRETTA | Shelton batte Rublev De Minaur e Khachanov in campo! C’è attesa per l’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è terminato il match tra Shelton e Rublev, con lo statunitense che ha vinto 2-0 (7-6, 6-3) sul russo, aggiudicandosi la matematica qualificazione alle ATP Finals di Torino! Adesso, sul Campo 1 ci sarà la sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il russo Karen Khachanov. Dopo toccherà a Sonego e Medvedev. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si gioca a Nanterre e non a Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it
