LIVE Sonego-Medvedev ATP Parigi 2025 in DIRETTA | Shelton batte Rublev De Minaur e Khachanov in campo! C’è attesa per l’azzurro!

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è terminato il match tra Shelton e Rublev, con lo statunitense che ha vinto 2-0 (7-6, 6-3) sul russo, aggiudicandosi la matematica qualificazione alle ATP Finals di Torino! Adesso, sul Campo 1 ci sarà la sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il russo Karen Khachanov. Dopo toccherà a Sonego e Medvedev. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si gioca a Nanterre e non a Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego medvedev atp parigi 2025 in diretta shelton batte rublev de minaur e khachanov in campo c8217232 attesa per l8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: Shelton batte Rublev, De Minaur e Khachanov in campo! C’è attesa per l’azzurro!

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Si legge su oasport.it

live sonego medvedev atpSonego agli ottavi all'Atp Parigi: Musetti battuto in tre set - Per Sonego, che affronterà al prossimo turno Daniil Medvedev, si tratta del primo ott ... Segnala sport.sky.it

live sonego medvedev atpAtp Parigi, il programma di oggi: partite e orari - Giovedì dedicato agli ottavi di finale con due italiani in campo. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego Medvedev Atp