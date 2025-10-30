CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si gioca a Nanterre e non a Bercy. Il nostro azzurro non parte favorito visto il livello dell’avversario che in carriera ha affrontato tre volte perdendo in tutti i match. Il percorso di Sonego a Parigi inizia con la vittoria per 2-0 (6-2, 6-3) contro lo statunitense Sebastian Korda, contro il quale ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma che ha potuto confermare nella vittoria nel derby contro il connazionale Lorenzo Musetti, che ha battuto 2-1 (3-6, 6-3, 6-1), complicando, e non poco, la qualificazione alle Finals di Torino del tennista amico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale