CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 De Minaur vince il primo set contro Khachanov per 6-2, giocando un grandissimo tennis che gli ha permesso di dominare il parziale. Sonego è in attesa di entrare in campo contro Medvedev. 16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è terminato il match tra Shelton e Rublev, con lo statunitense che ha vinto 2-0 (7-6, 6-3) sul russo, aggiudicandosi la matematica qualificazione alle ATP Finals di Torino! Adesso, sul Campo 1 ci sarà la sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il russo Karen Khachanov. Dopo toccherà a Sonego e Medvedev. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si gioca a Nanterre e non a Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: De Minaur vince il primo su Khachanov! Manca poco all'ingresso in campo dell'azzurro