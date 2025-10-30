LIVE Sonego-Medvedev ATP Parigi 2025 in DIRETTA | De Minaur vince il primo su Khachanov! Manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 De Minaur vince il primo set contro Khachanov per 6-2, giocando un grandissimo tennis che gli ha permesso di dominare il parziale. Sonego è in attesa di entrare in campo contro Medvedev. 16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è terminato il match tra Shelton e Rublev, con lo statunitense che ha vinto 2-0 (7-6, 6-3) sul russo, aggiudicandosi la matematica qualificazione alle ATP Finals di Torino! Adesso, sul Campo 1 ci sarà la sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il russo Karen Khachanov. Dopo toccherà a Sonego e Medvedev. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si gioca a Nanterre e non a Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla - X Vai su X
Azzurri in campo oggi giovedì 30 ottobre Paris Bercy (La Défense) Open *Sonego vs Medvedev 17,10* *Sinner Cerundolo 19,00* ( web) #lesinnersgirls #RolexParisMasters #Master1000 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Riporta oasport.it
Sonego agli ottavi all'Atp Parigi: Musetti battuto in tre set - Per Sonego, che affronterà al prossimo turno Daniil Medvedev, si tratta del primo ott ... Come scrive sport.sky.it
DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2025/ Sonego Medvedev video streaming tv: i match prendono il via! (oggi 30 ottobre) - Diretta Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: oggi in programma tutti gli ottavi di finale con Lorenzo Sonego che sfida Daniil Medvedev. Come scrive ilsussidiario.net