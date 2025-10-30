LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il russo vince un tie-break pazzesco occasione sprecata per l’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 L’azzurro ha qualcosa da recriminarsi, con il russo che in alcune occasione è stato anche fortunato. Tuttavia, ci aspetta un terzo set spettacolare, dove Sonego e Medvedev lotteranno fino all’ultimo per decidere il vincitore di questa sfida che speriamo mantenga lo stesso livello del secondo parziale. 6-7 (5) SECONDO SET A MEDVEDEV! Sonego non sfrutta le occasioni che ha avuto nel finale di parziale e il russo allunga il match al terzo e decisivo set! 5-6 Medvedev servirà per il set, che punto del russo. Che partita. La difesa dell’ex n.1 è cresciuta e si è visto tutto in questo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Sonego diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con #Medvedev. Tennis oggi LIVE - X Vai su X
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-10 -PARIGI Ore 17:30 Sonego vs Medvedev Ore 19:00 Sinner vs Cerundolo F. FORZA RAGAZZI canali Sky Sport, streamin SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
ATP Masters 1000 Parigi, LIVE: Sonego vince il primo set su Medvedev, in campo Sinner vs Cerundolo - La nostra newsletter arriva una volta la settimana, ci sono oltre 9000 iscritti. Da ubitennis.com
Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Ora anche Sonego-Medvedev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. tg24.sky.it scrive
LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Si legge su oasport.it