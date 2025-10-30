CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE. Grazie mille per averci seguito, peccato per il risultato. Alla prossima, buona serata a tutti. 20.54 Medvedev serve con il 60% e raccoglie, con la prima palla, il 72% dei punti. Il russo se l’è vista brutta ma alla fine ha raggiunto i quarti di finale che lo vedranno impegnato domani contro uno tra il tedesco Zverev e lo spagnolo Davidovich Fokina. Intanto, anche Sinner ha vinto il suo match contro l’argentino Cerundolo. Il secondo al mondo ha vinto 2-0 (7-5, 6-1) e giocherà domani contro Shelton, che oggi ha battuto Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 4-6, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l'azzurro esce dal torneo a testa alta contro un avversario concentrato!