LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 4-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro esce dal torneo a testa alta contro un avversario concentrato!

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.56 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE. Grazie mille per averci seguito, peccato per il risultato. Alla prossima, buona serata a tutti. 20.54 Medvedev serve con il 60% e raccoglie, con la prima palla, il 72% dei punti. Il russo se l'è vista brutta ma alla fine ha raggiunto i quarti di finale che lo vedranno impegnato domani contro uno tra il tedesco Zverev e lo spagnolo Davidovich Fokina. Intanto, anche Sinner ha vinto il suo match contro l'argentino Cerundolo. Il secondo al mondo ha vinto 2-0 (7-5, 6-1) e giocherà domani contro Shelton, che oggi ha battuto Rublev.

