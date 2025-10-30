LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 3-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il torinese cerca il contro break per sperare ancora nella rimonta!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta profonda di Medvedev, in rete il dritto in cross di Sonego. Ancora seconda. 15-0 IL PASSANTE DI SONEGO!! Risposta fenomenale di Medvedev che però non chiude lo scambio con l’azzurro che trova il rovescio lungolinea. Seconda palla. 3-5 GAME MEDVEDEV! Il russo resiste e non permette all’azzurro nessun pensiero relativo alla rimonta! Ancora seconda. 40-30 Il nastro porta via il dritto praticamente vincente di Medvedev. Seconda. 40-15 Altra prima vincente. 30-15 In rete il dritto in uscita dal servizio del russo. Seconda palla. 30-0 Prima vincente di Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
