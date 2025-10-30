LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 2-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla il doppio break con l’aiuto del VAR!

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ace del russo. 30-0 Rovescio lungolinea vincente splendido di Medvedev. Seconda palla. 15-0 Non passa la risposta di Sonego. 2-3 GAME SONEGO!! Volée incredibile dell’azzurro che lotta contro il russo e resta in scia. A-40 Serve and volley perfetto di Sonego!! 40-40 Medvedev risponde a modo con lo smash vincente, ma l’accelerazione di dritto lungolinea precedente è senza senso. A-40 Volée vincente addirittura in salto dell’azzurro, vantaggio interno! 40-40 CON LO SMASH SONEGO!! Si rigioca il punto, visto che il torinese aveva recuperato la palla corta di Medvedev  prima del doppio tocco. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego medvedev 6 3 6 7 2 3 atp parigi 2025 in diretta l8217azzurro annulla il doppio break con l8217aiuto del var

© Oasport.it - LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 2-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro annulla il doppio break con l’aiuto del VAR!

News recenti che potrebbero piacerti

live sonego medvedev 6Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Ora anche Sonego-Medvedev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Segnala tg24.sky.it

live sonego medvedev 6ATP Masters 1000 Parigi, LIVE: Sonego perde il tie-break del secondo, Sinner vince il primo set - La nostra newsletter arriva una volta la settimana, ci sono oltre 9000 iscritti. ubitennis.com scrive

LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego Medvedev 6