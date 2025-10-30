LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 2-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla il doppio break con l’aiuto del VAR!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ace del russo. 30-0 Rovescio lungolinea vincente splendido di Medvedev. Seconda palla. 15-0 Non passa la risposta di Sonego. 2-3 GAME SONEGO!! Volée incredibile dell’azzurro che lotta contro il russo e resta in scia. A-40 Serve and volley perfetto di Sonego!! 40-40 Medvedev risponde a modo con lo smash vincente, ma l’accelerazione di dritto lungolinea precedente è senza senso. A-40 Volée vincente addirittura in salto dell’azzurro, vantaggio interno! 40-40 CON LO SMASH SONEGO!! Si rigioca il punto, visto che il torinese aveva recuperato la palla corta di Medvedev prima del doppio tocco. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sonego-Medvedev all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
SONEGO VINCE IL DERBY È stato Lorenzo Sonego a vincere il derby contro Lorenzo Musetti, con una vittoria in rimonta (3-6, 6-3, 6-1). Al prossimo turno affronterà Daniil Medvedev. Una sconfitta che complica però il percorso di Lorenzo Musetti verso le - facebook.com Vai su Facebook
Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Ora anche Sonego-Medvedev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Segnala tg24.sky.it
ATP Masters 1000 Parigi, LIVE: Sonego perde il tie-break del secondo, Sinner vince il primo set - La nostra newsletter arriva una volta la settimana, ci sono oltre 9000 iscritti. ubitennis.com scrive
LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Riporta oasport.it