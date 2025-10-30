LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 2-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla il doppio break con l’aiuto del VAR!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ace del russo. 30-0 Rovescio lungolinea vincente splendido di Medvedev. Seconda palla. 15-0 Non passa la risposta di Sonego. 2-3 GAME SONEGO!! Volée incredibile dell’azzurro che lotta contro il russo e resta in scia. A-40 Serve and volley perfetto di Sonego!! 40-40 Medvedev risponde a modo con lo smash vincente, ma l’accelerazione di dritto lungolinea precedente è senza senso. A-40 Volée vincente addirittura in salto dell’azzurro, vantaggio interno! 40-40 CON LO SMASH SONEGO!! Si rigioca il punto, visto che il torinese aveva recuperato la palla corta di Medvedev prima del doppio tocco. 🔗 Leggi su Oasport.it

