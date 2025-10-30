LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il contro break nel terzo e decisivo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Secondo errore di dritto nel game, l’azzurro perde passi rispetto alla palla. 30-15 Ottima prima di Sonego. 15-15 Ancora un errore di dritto per l’azzurro, iniziano ad essere tanti i colpi sbagliati. Seconda palla. 15-0 Prima vincente di Sonego! 1-3 GAME MEDVEDEV! Servizio e dritto vincente, il russo con palle nuove porta a casa un facile gioco al servizio. 40-15 Arriva anche l’ace! 30-15 Contropiede vincente di Medvedev. 15-15 Prima vincente, rimedia subito all’errore l’ex n.1! 0-15 In rete la palla corta di Medvedev, regalo da parte del russo. 1-2 GAME SONEGO!! Lorenzo resta in scia e non si arrende, aspettando un eventuale calo di tensione del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it
