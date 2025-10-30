LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 0-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break in apertura di terzo set per il russo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 BREAK MEDVEDEV! L’azzurro ha iniziato a sbagliare troppo con il russo che ha fiutato il momento. Momento difficile, serve una reazione immediata. 40-A Altro errore gratuito di Sonego, rovescio in rete. Altra palla break per Medvedev. Seconda palla per l’azzurro. 40-40 Spinge con il dritto Sonego e ha ragione. Esce il rovescio del russo. Seconda. 30-40 Medvedev tira al corpo e ha ragione. Palla break per il russo. 30-30 Il passante di dritto del russo trova solo il corridoio. 15-30 Palla corta sconsiderata di Sonego, che non deve perdere lucidità. 15-15 Esce il passante di Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it

