LIVE Sonego-Medvedev 6-3 6-7 0-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break in apertura di terzo set per il russo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 BREAK MEDVEDEV! L’azzurro ha iniziato a sbagliare troppo con il russo che ha fiutato il momento. Momento difficile, serve una reazione immediata. 40-A Altro errore gratuito di Sonego, rovescio in rete. Altra palla break per Medvedev. Seconda palla per l’azzurro. 40-40 Spinge con il dritto Sonego e ha ragione. Esce il rovescio del russo. Seconda. 30-40 Medvedev tira al corpo e ha ragione. Palla break per il russo. 30-30 Il passante di dritto del russo trova solo il corridoio. 15-30 Palla corta sconsiderata di Sonego, che non deve perdere lucidità. 15-15 Esce il passante di Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sonego-Medvedev all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Gli azzurri in campo oggi 30/10/25 Il programma Sonego vs Medvedev ore 17:30. Sinner vs Cerundolo ore 19:00. Visibile sui canali Sky Sport, streaming SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Jannik, Sonny FORZA ? - facebook.com Vai su Facebook
ATP Masters 1000 Parigi, LIVE: Sonego vince il primo set su Medvedev, in campo Sinner vs Cerundolo - La nostra newsletter arriva una volta la settimana, ci sono oltre 9000 iscritti. Lo riporta ubitennis.com
Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Ora anche Sonego-Medvedev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. tg24.sky.it scrive
LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Riporta oasport.it