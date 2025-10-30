LIVE Sonego-Medvedev 6-3 4-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il secondo set che bagarre!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima vincente di Sonego, se ne va il set point! 30-40 Esce il dritto lungolinea dell’azzurro, set point per Medvedev. Seconda. 30-30 Errore di dritto di Sonego, peccato! 30-15 MA CHE PUNTO HA VINTO SONEGO!! Medvedev recupera la palla corta, ma Sonego con il colpo da sotto le gambe e spalle alla rete costringe il russo a giocare una volée complicata che non chiude lo scambio. L’azzurro ci arriva e trova il passante! 15-15 Grande risposta e dritto lungolinea vincente del russo. Seconda palla. 15-0 MIRACOLO DI SONEGO!! Volée pazzesca dell’azzurro che si salva dalla risposta lungolinea di Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
