LIVE Sonego-Medvedev 6-3 1-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break del russo nel quarto game del secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Come non detto, errore banale a rete del russo! 2-4 GAME SONEGO! L’azzurro resta nella scia di Medvedev che però dovrebbe iniziare a cedere qualcosa in più, vediamo come va. Seconda. 40-30 Schiaffo al volo in uscita dal servizio per il torinese. 30-30 Risposta profonda del russo, Sonego è lento con le gambe. Seconda. 30-15 Altro ace dell’azzurro! 15-15 Ace di Sonego! 0-15 Continua a spingere Medvedev, l’azzurro fa difficoltà in difesa. Seconda. 1-4 GAME MEDVEDEV! Il russo rimedia agli errori gravi che ha commesso ed annulla due break point importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
