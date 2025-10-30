LIVE Sonego-Medvedev 6-3 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break per completare l’impresa!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-30 Ottima prima palla! 0-30 Lob perfetto del russo, che inizia a giocare benissimo. Non sono ammessi cali di tensione dal lato italiano. 0-15 Rovescio vincente di Medvedev. Seconda. 1-2 GAME MEDVEDEV!! Con l’ace, il russo chiude il secondo servizio del suo parziale. 40-0 Rovescio vincente di Medvedev. 30-0 L’azzurro tenta una risposta difficile, la palla finisce in corridoio. Non entra la prima. 15-0 Servizio e dritto dopo la risposta corta di Sonny. 1-1 GAME SONEGO!! Servizio a zero anche per l’azzurro ad inizio secondo set. 40-0 Non passa la risposta di Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla - X Vai su X
Sonego batte Musetti, che vede allontanarsi le Finals: al master di Parigi il torinese si impone per 3-6 6-3 6-1 e se la vedrà con Medvedev. Esordio vincente per Sinner che batte Bergs e aspetta Cerundolo. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/so - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Lo riporta oasport.it
Sonego diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con Medvedev. Tennis oggi LIVE - Prosegue l'avventura di Lorenzo Sonego al Rolex Paris Masters, l'ultimo 1000 della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor de 'La Defense Arena'. Da msn.com
DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2025/ Sonego Medvedev video streaming tv: i match prendono il via! (oggi 30 ottobre) - Diretta Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: oggi in programma tutti gli ottavi di finale con Lorenzo Sonego che sfida Daniil Medvedev. Come scrive ilsussidiario.net