LIVE Sonego-Medvedev 4-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che vuole il primo set!

40-15 PRENDE TUTTO SONEGO!! Il torinese è fenomenale in difesa e Medvedev sbaglia la volée facile. Seconda. 30-15 Sonego non chiude il serve and volley e il russo lo punisce con il passante. Speriamo che l'ingenuità dell'azzurro sia indolore. 30-0 L'azzurro regge la durezza dei colpi del russo e vince un altro scambio lungo con il dritto incrociato che Medvedev non riesce a difendere. Seconda, di poco fuori. 15-0 Sonego inizia un game importantissimo con una prima vincente! 4-2 GAME MEDVEDEV!! Il russo chiude il gioco al servizio con uno smash che Sonego ha cercato anche di difendere.

