LIVE Sonego-Medvedev 4-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che vuole il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 PRENDE TUTTO SONEGO!! Il torinese è fenomenale in difesa e Medvedev sbaglia la volée facile. Seconda. 30-15 Sonego non chiude il serve and volley e il russo lo punisce con il passante. Speriamo che l’ingenuità dell’azzurro sia indolore. 30-0 L’azzurro regge la durezza dei colpi del russo e vince un altro scambio lungo con il dritto incrociato che Medvedev non riesce a difendere. Seconda, di poco fuori. 15-0 Sonego inizia un game importantissimo con una prima vincente! 4-2 GAME MEDVEDEV!! Il russo chiude il gioco al servizio con uno smash che Sonego ha cercato anche di difendere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla - X Vai su X
Azzurri in campo oggi giovedì 30 ottobre Paris Bercy (La Défense) Open *Sonego vs Medvedev 17,10* *Sinner Cerundolo 19,00* ( web) #lesinnersgirls #RolexParisMasters #Master1000 - facebook.com Vai su Facebook
Sonego diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con Medvedev. Tennis oggi LIVE - Prosegue l'avventura di Lorenzo Sonego al Rolex Paris Masters, l'ultimo 1000 della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor de 'La Defense Arena'. Segnala msn.com
LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Secondo oasport.it
LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- oasport.it scrive