LIVE Sonego-Medvedev 3-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro trova subito il break e sorprende il russo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda, l’azzurro stava seguendo a rete la prima di servizio. 40-0 Prima vincente ad uscire perfetta di Sonego! 30-0 Errore di dritto di Medvedev, non passa il suo dritto in cross. 15-0 Si ferma sul nastro il rovescio dell’ex n.1, Sonego vince uno dei pochi scambi lunghi del set fino a questo momento. 3-1 GAME MEDVEDEV! Servizio rapido del russo che muove il punteggio! Seconda. 40-0 Non passa la risposta di Sonego. 30-0 Palla corta perfetta del russo. 15-0 Dritto vincente lungolinea di Medvedev che trova la riga. 3-0 GAME SONEGO!! L’azzurro conquista un gioco molto importante annullando anche una palla break al russo! A-40 Volée alta vincente del torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
