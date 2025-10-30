LIVE Sonego-Medvedev 1-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del tennista torinese!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora seconda. 40-40 Doppio fallo, non ci voleva. Seconda, punto importante. 40-30 Largo il dritto del torinese. 40-15 Esce la risposta di Medvedev. Seconda. 30-15 Palla corta alta ma efficiente dell’azzurro che può chiudere con la volée dopo il recupero del russo. 15-15 Medvedev allarga bene il campo con il dritto che Sonego non riesce a difendere. Di nuovo seconda. 15-0 Smash vincente di Sonego! Seconda. 2-0 BREAK SONEGO!! Si ferma sul nastro il rovescio di Medvedev che ha commesso un paio di errori. Ottimo inizio in risposta per l’azzurro che ora deve confermare il servizio conquistato. 🔗 Leggi su Oasport.it
