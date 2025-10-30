LIVE Sonego-Medvedev 1-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del tennista torinese!

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora seconda. 40-40 Doppio fallo, non ci voleva. Seconda, punto importante. 40-30 Largo il dritto del torinese. 40-15 Esce la risposta di Medvedev. Seconda. 30-15 Palla corta alta ma efficiente dell’azzurro che può chiudere con la volée dopo il recupero del russo. 15-15 Medvedev allarga bene il campo con il dritto che Sonego non riesce a difendere. Di nuovo seconda. 15-0 Smash vincente di Sonego! Seconda. 2-0 BREAK SONEGO!! Si ferma sul nastro il rovescio di Medvedev che ha commesso un paio di errori. Ottimo inizio in risposta per l’azzurro che ora deve confermare il servizio conquistato. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego medvedev 1 0 atp parigi 2025 in diretta il match inizia sul servizio del tennista torinese

© Oasport.it - LIVE Sonego-Medvedev 1-0, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del tennista torinese!

Altre letture consigliate

LIVE Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: scoglio russo sulla strada dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Sonego e il ... Si legge su oasport.it

live sonego medvedev 1LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Lo riporta oasport.it

live sonego medvedev 1Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, giovedì 30 ottobre, l’azzurro affronta Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego Medvedev 1