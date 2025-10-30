LIVE Sinner-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | ennesimo confronto con il bombardiere americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ ATP di Parigi 2025 tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Si tratta dell’ottavo confronto tra l’italiano e l’americano: il n.2 del mondo ha vinto gli ultimi sei. Gli ultimi due incroci si sono materializzati negli Slam di questo 2025: semifinale agli Australian Open (7-6, 6-2, 6-2) e quarti a Wimbledon (7-6, 6-4, 6-4). L’altoatesino è apparso affaticato nel primo set degli ottavi contro l’argentino Facundo Cerundolo, ma ha poi ritrovato brillantezza nel secondo parziale, dando la sensazione che l’adattamento con l’inusuale superficie della ‘Defénse’ migliori giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

