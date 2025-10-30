CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Secondo ACE dell’azzurro. 30-0 Subito ACE di Jannik. 15-0 Si parte con la combinazione servizio e dritto vincente dell’altoatesino. PRIMO SET 19:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’italiano al servizio. 19:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Francisco Cerundolo. 18:57 Ancora pochi minuti e poi sarà spettacolo sul Centrale dell’impianto di Parigi Nanterre. 18:52 Il vincente della sfida affronterà domani alle 19.00 Ben Shelton. L’americano ha eliminato dal torneo il russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio