LIVE Sinner-Cerundolo ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo alle 19.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Francisco Cerundolo. 18:57 Ancora pochi minuti e poi sarà spettacolo sul Centrale dell’impianto di Parigi Nanterre. 18:52 Il vincente della sfida affronterà domani alle 19.00 Ben Shelton. L’americano ha eliminato dal torneo il russo Andrey Rublev. 18:47 Quello che andremo a commentare sarà il sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti 3-2. 18:42 Rieccoci amici di OA Sport. Poco meno di 20 minuti ci separano all’ingresso in campo dei due giocatori. 17:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
