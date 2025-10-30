LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In corridoio il dritto lungolinea del sudamericano. 15-0 ACE Sinner. SECONDO SET 7-5 PRIMO SET SINNER! Sciagurata palla corta di dritto dell’argentino. Termina qui un primo parziale dal quale ci attendevamo di più sul piano del gioco. 30-40 SET POINT SINNER! Se ne va il rovescio in uscita dal servizio di Cerundolo. 30-30 Scappa via il dritto in avanzamento del sudamericano. 30-15 Ancora un gratuito inusuale dell’azzurro. 15-15 Errore con il dritto dell’italiano. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’argentino. 6-5 Game Sinner. Servizio vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
